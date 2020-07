The Gunk eröffnet euch eine exotische Welt für Xbox Series X

Während des Xbox Games Showcase haben Thunderful Publishing und Entwickler Image & Form Games, die unter anderem für Titel wie SteamWorld bekannt sind, den neuen Titel The Gunk angekündigt. The Gumk soll im September 2021 für Xbox Series X, Xbox One und PC via Microsoft Store zu einem Preis von 29,99 Euro erscheinen soll.

Rette den Planeten… oder raube ihn aus?

In einer riesigen, exotischen Welt müssen Spieler das Geheimnis des vergessenen Planeten aufdecken. Dabei stehen ihnen schreckliche Feinde wie schleimige Parasiten und herausfordernde Rätsel im Weg. Hilfreich ist hingegen der Powerhandschuh, der das Gunk aufnehmen kann und wiederverwenden lässt. So kann beispielsweise die Umgebung zum eigenen Vorteil umgestaltet werden.

Die korrupten Monster haben ihre ganz eigenen Taktiken, indem sie sich beispielsweise zu einem Haufen zusammenrotten, selbst Gunk benutzen oder Objekte in der Umgebung gegen euch verwenden. Mit der Heilung des Planeten habt ihr Zugang zu neuen Arealen. Allerdings stellt sich die Frage, ob ihr überhaupt gekommen seid, um den Planeten zu retten, oder seine Ressourcen zu nehmen und wieder zu verschwinden…

via Gematsu, Bildmaterial: Thunderful Publishing/Image & Form Games