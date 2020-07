New Super Lucky’s Tale erscheint am 21. August für PS4 und Xbox One

Der Entwickler Playful Studios gab bekannt, dass New Super Lucky’s Tale am 21. August für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Publisher PQube spendiert der neuen PS4-Veröffentlichung zudem eine physische Handelsversion. Für Xbox One soll das Spiel lediglich als digitale Variante veröffentlicht werden. Für Nintendo Switch erschien New Super Lucky’s Tale bereits im November 2019, auch hier gab (und gibt) es ebenfalls eine Handelsversion*.

Zahlreiche Verbesserungen für alte Fans und neue Spieler

Bei New Super Lucky’s Tale handelt es sich um eine neue und überarbeitete Version des bereits im November 2017 für Xbox One und PCs erschienen Originals Super Lucky’s Tale. New Super Lucky’s Tale erzählt die Geschichte um den liebenswerten Fuchs Lucky, welcher sich auf seiner Reise zu einem Helden entwickelt und die Welt rettet. Die Level wurden in der Neuauflage überarbeitet und neu designt. Mit einer um 360 Grad drehbaren Kamera und Verbesserungen in Bereichen wie Licht- und Schatteneffekten, Dialogen, Sound und vielem mehr, soll die Neuauflage auch neue Spieler begeistern.

Ein älterer Trailer zur Switch-Version

via Gematsu, Bildmaterial: New Super Lucky’s Tale, PQube / Playful Studios