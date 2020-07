Sakuna: Of Rice and Ruin erscheint auch in Europa physisch

Nach der scheinbar etwas vorgezogenen Ankündigung der physischen Veröffentlichung von Sakuna: Of Rice and Ruin von US-Publisher XSEED legt Mutterfirma Marvelous heute mit den konkreten Veröffentlichungsdaten für jede Region nach. Am 10. November wird Sakuna: Of Rice and Ruin in Nordamerika erscheinen, gefolgt von einer Veröffentlichung in Japan am 12. November und schließlich am 20. November in Europa.

Erfreulich: Marvelous Europe wird die physische Version auch in Europa veröffentlichen. Ob es sich dabei um die gleiche Limited Edition handelt wie in Nordamerika, ist noch nicht klar. Die Pressemeldung macht keine Angaben zum Inhalt oder Form der physischen Veröffentlichung. Die Inhalte sollen später bekannt gegeben werden. Sowohl die Limited Edition als auch die physische Standardversion soll es in Europa im Marvelous Store und bei teilnehmenden Händlern geben.

Action, Reis und japanische Mythologie

Das Videospiel entführt euch in die Welt der japanischen Mythologie. Dabei wird japanische Geschichte kombiniert mit den Legenden, die aus diesem Land stammen. Während die Heldin durch die detailliert gezeichneten Landschaften streift, trifft sie auf verschiedene Arten von Dämonen. Der Actionanteil vermischt sich mit einer Simulation für den Anbau von Reis.

Ihr schlüpft in die Rolle der stolzen, aber einsamen Erntegöttin Sakuna, die auf eine gefährliche Insel verbannt wurde, auf der verstoßene Menschen leben. Sakuna zähmt die Insel, indem sie gegen Dämonen kämpft und Farmwerkzeuge als Waffen verwendet. Zudem besitzt sie ein himmlisches Halstuch. Mit diesem magischen Gegenstand ist sie in der Lage, entfernte Plattformen und Gegner zu erreichen.

Ein neuer japanischer Trailer zu Sakuna: Of Rice and Ruin

