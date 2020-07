Rhythmusspiel Cadence of Hyrule erhält Season-Pass mit neuen Inhalten

Im Rahmen des heutigen Nintendo Direct Mini: Partner Showcase kündigte Nintendo neue Inhalte für das Rhythmusspiel Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda an. Es wurden insgesamt drei DLC-Pakete enthüllt, die auch gebündelt im Rahmen eines Season-Pass erworben werden können. Dieser schlägt mit 14,99 EUR zu Buche.

Das sind die neuen Inhalte

DLC Paket 1: Charakter-Paket – Bereichert eure musikalische Reise mit den neu hinzugefügten Charakteren Impa, Aria, Frederick, Schatten-Link und Schatten-Zelda. Diese bringen jeweils spezielle Fertigkeiten mit in das rhythmische Gefecht.

– Bereichert eure musikalische Reise mit den neu hinzugefügten Charakteren Impa, Aria, Frederick, Schatten-Link und Schatten-Zelda. Diese bringen jeweils spezielle Fertigkeiten mit in das rhythmische Gefecht. DLC Paket 2: Melodie-Paket – 39 neue Songs werden hinzugefügt, darunter auch Remix-Versionen der Hintergrundmusik des Spiels. Ihr könnt die Hintergrundmusik jederzeit ändern, sodass ihr bei eurer Reise durch Hyrule nie auf eure Lieblingssongs verzichten müsst.

– 39 neue Songs werden hinzugefügt, darunter auch Remix-Versionen der Hintergrundmusik des Spiels. Ihr könnt die Hintergrundmusik jederzeit ändern, sodass ihr bei eurer Reise durch Hyrule nie auf eure Lieblingssongs verzichten müsst. DLC Paket 3: Symphonie der Maske – Schlüpft in die Rolle des geheimnisvollen Horror Kids und erkundet eine neue Karte mit neuen Songs, sowie einer neuen Handlung. Horror Kids Fähigkeiten ändern sich je nachdem, welche Maske es aufsetzt.

Das Charakter-Paket ist ab sofort verfügbar. Für das Melodie-Paket ist eine Veröffentlichung im August vorgesehen, „Symphonie der Maske“ soll im September verfügbar werden. Bei Kauf des Season-Pass erhaltet ihr übrigens zusätzlich Outfits für Link und Zelda.

Für alle, die bislang noch nicht zugeschlagen haben und Fans physischer Kopien sind, gibt es zudem gute Neuigkeiten. Ab dem 23. Oktober 2020 soll eine physische Version des Titel inklusive aller DLC-Pakete verfügbar werden.

Das gab es noch während des „Direct Mini: Partner Showcase“ zu sehen

Das erste „Partner Showcase“ bot einen überraschenden ersten Einblick in Atlus‘ Shin Megami Tensei V. Darüber hinaus dürfen sich Fans der Reihe über eine neue Möglichkeit freuen, in den dritten Eintrag der Serie einzutauchen. Atlus und Nintendo kündigten nämlich auch Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster an. Und auch das kürzlich bereits durchgesickerte Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, erhielt während der japanischen Nintendo-Direct-Mini-Präsentation eine offizielle Ankündigung. Man kann also durchaus von einem gelungenen Startschuss für das neue Format sprechen.

