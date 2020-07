Sakuna: Of Rice and Ruin bekommt physische Veröffentlichung spendiert

Seit Dezember war es ruhig um Sakuna: Of Rice and Ruin. XSEED und Entwickler Edelweiss mussten die Veröffentlichung auf das neue Jahr verschieben. Seitdem hat man sich eher darauf konzentriert, am Spiel zu arbeiten, als es zu bewerben. Das ist nun vorbei, die PR läuft wieder an. Ein gutes Zeichen. Ein noch besseres Zeichen ist es, dass Sakuna: Of Rice and Ruin eine physische Veröffentlichung spendiert bekommt. Diese kündigte man nun an.

Neben einer Standardversion wird es auch eine Sonderedition namens Divine geben. Letztere enthältein Artbook, den kompletten Soundtrack, einen Omamori-Anhänger und natürlich das Spiel. Sakuna: Of Rice und Ruin soll in diesem Jahr für Nintendo Switch und PlayStation 4 sowie PCs erscheinen. Ob es die physische Edition zu Händlern nach Europa schafft, ist noch nicht klar. Die Ankündigung gilt der Form nach bisher nur für Nordamerika. Doch es ist gut denkbar, dass hierzulande Marvelous Europe einspringt.

Action, Reis und japanische Mythologie

Das Videospiel entführt euch in die Welt der japanischen Mythologie. Dabei wird japanische Geschichte kombiniert mit den Legenden, die aus diesem Land stammen. Während die Heldin durch die detailliert gezeichneten Landschaften streift, trifft sie auf verschiedene Arten von Dämonen. Der Actionanteil vermischt sich mit einer Simulation für den Anbau von Reis.

Ihr schlüpft in die Rolle der stolzen, aber einsamen Erntegöttin Sakuna, die auf eine gefährliche Insel verbannt wurde, auf der verstoßene Menschen leben. Sakuna zähmt die Insel, indem sie gegen Dämonen kämpft und Farmwerkzeuge als Waffen verwendet. Zudem besitzt sie ein himmlisches Halstuch. Mit diesem magischen Gegenstand ist sie in der Lage, entfernte Plattformen und Gegner zu erreichen.

Bildmaterial: Sakuna: Of Rice and Ruin, XSEED, Marvelous / Edelweiss