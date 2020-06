KonoSuba Plus: Das Dungeon-RPG erscheint in Japan am 27. August für PS4 und Switch

Kadokawa Games und Entergram haben KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Labyrinth of Hope and the Gathering of Adventurers! Plus für PlayStation 4 und Nintendo Switch inzwischen datiert. Die Neuauflage des Dungeon-RPGs erscheint demnach in Japan am 27. August für Nintendo Switch und PlayStation 4. Dazu wird eine Limited Edition erscheinen, welche neben dem Spiel einen DLC-Code für ein Kostüm, eine Schutzhülle und ein Tuch enthält.

Beim Original KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Labyrinth of Hope and the Gathering of Adventurers! handelt es sich um ein Dungeon-RPG, welches im Juni 2019 in Japan für PlayStation 4 und PlayStation Vita erschienen ist. Dieses basierte auf der Light Novel, dem Manga und der Anime-Serie.

Neue Elemente der Plus-Version

Die Plus-Version soll natürlich auch neue Elemente bieten. Dabei erwähnt man zunächst einen neuen Dungeon sowie neue Quests und Event-CGs. Zusätzlich verspricht man viele neue Gegner, eine Gegnerdatenbank, neu arrangierte Musik, welche im Menü aber durch den originalen Sound ersetzt werden kann, und neue Skills, welche auch die Individualität der Charaktere fördern sollen. Auch bei der Bedienbarkeit hat man an einigen Schrauben gedreht.

Einführung in das Original

In diesem Projekt lautet eure Aufgabe, die nutzlose Göttin Aqua in eine wundervolle Göttin zu verwandeln. Das Ziel ist die Wiederbelebung der Stadt. Dafür veranstaltet die Abenteurergilde den Wettbewerb „Miss Axel Contest“. Nun müsst ihr Aqua trainieren und ihr Arbeit geben, damit sie sich auf den Wettbewerb vorbereiten kann.

In der verbleibenden Zeit lasst ihr Aqua Aufträge erfüllen. Durch die Anzahl der Jobs, die Aqua ausführt, erhöhen sich ihre Statuswerte. Diese Werte haben am Ende einen Einfluss auf den Wettbewerb sowie auf den Schluss des Spiels. Gelingt es euch, aus Aqua eine wundervolle Göttin zu machen? Die Wahrheit erfahrt ihr beim „Miss Axel Contest“.

