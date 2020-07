Koei Tecmo zufolge erscheint Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers im Westen

Alle Phantomdiebe unter euch dürfen sich schon mal vorsichtig freuen. In der Vergangenheit häuften sich bereits die Hinweise, dass Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers seinen Weg in den Westen finden soll. Atlus befragte etwa die Fans nach ihrem Interesse an einer Lokalisierung. Aber auch Geschäftsberichte von Koei Tecmo deuteten entsprechende Pläne an.

Nun scheint es konkret zu werden. Ein aktueller Finanzbericht von Koei Tecmo enthüllt nämlich, dass eine Veröffentlichung im nordamerikanischen sowie europäischen Raum für PlayStation 4 und Nintendo Switch geplant ist. Ein Veröffentlichungszeitraum wird jedoch nicht genannt. Eine offizielle Ankündigung des Titels steht noch aus. Die Zeichen aber stehen mehr als gut, dass wir künftig auch hierzulande in das zweite Abenteuer der Phantomdiebe eintauchen dürfen.

Eine neue Geschichte nach Persona 5

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers erzählt eine neue Geschichte, die nach Persona 5 spielt. Konkret ist ein halbes Jahr nach dem Ende von Persona 5 vergangen und für die Phantomdiebe geht es in den verdienten Sommerurlaub. Aber auch da herrscht keine Ruhe! Überall in Japan ereignen sich seltsame Begebenheiten. Sind etwa die Paläste, die Gedankenwelten verdorbener Erwachsener, zurück? Die Phantomdiebe nehmen sich jedenfalls der Sache an.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers entsteht durch das Koei-Tecmo-Studio Omega Force, Atlus fungiert als Publisher. Der Titel erschien ursprünglich für PlayStation 4 und Nintendo Switch am 20. Februar 2020 in Japan.

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 5 Scramble, Atlus / Koei Tecmo, Omega Force