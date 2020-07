Devolver Direct von Devolver Digital geht am 11. Juli auf Sendung

Auch Devolver Digital will im Nicht-E3-Sommer ihre bewährte Devolver Direct abhalten und dabei so einiges anders machen als die Konkurrenz. Am 11. Juli um 21 Uhr MESZ könnt ihr für das Spektakel bei Twitch einschalten. Konkret werden Spielankündigungen, Veröffentlichungsdaten und Gameplay-Premieren versprochen. Wer die Ausstrahlungen der letzten Jahre verfolgt hat, weiß aber, dass auch das Rahmenprogramm sehenswert sein wird.

via Gematsu, Bildmaterial: Devolver Digital