Deutsche Verkaufscharts: SpongeBob-Videospiel erfreut sich großer Beliebtheit

Mit diesem Einstieg in die aktuellen deutschen Verkaufscharts wird sich SpongeBob wohl durchaus arrangieren können. Das neue SpongeBob-Videospiel SpongeBob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated paddelt nämlich sowohl in den PS4-Charts als auch in den Xbox-One-Charts bis auf den zweiten Platz vor.

SpongeBob: Videospiel-Umsetzung plattformübergreifend populär

In den Handelscharts für PlayStation 4 muss sich SpongeBob dabei natürlich The Last of Us: Part II geschlagen geben, das in seiner zweiten Verkaufswoche wieder auf Platz 1 steht. In den Xbox-One-Charts hingegen landet der populäre und ebenso rasante Neueinsteiger Assetto Corsa Competizione auf dem ersten Platz. Da hat SpongeBob das Nachsehen, aber er dürfte es verkraften. Also Schwamm drüber.

In den Platzierungen für Nintendo Switch reicht es für den Schwammkopf nur für Platz 4. Hier zieht Animal Crossing: New Horizons weiterhin unangefochten seine Kreise. Drei Monate in Folge ist das Spiel in Deutschland schon der meistverkaufte Titel der plattformübergreifenden Charts. Da bleibt es natürlich auch allwöchentlich ganz oben.

Verfolgt wird Tom Nook dabei wie so oft von Dauerbrenner Mario Kart 8 Deluxe. Aber auch Ring Fit Adventure macht mit dem dritten Platz von sich reden. Das oft ausverkaufte Fitness-Abenteuer war zuletzt mal wieder flächendeckend in Deutschland erhältlich. Dahinter sammeln sich SpongeBob, Patrick und Sandy auf Platz 4.

Das erwartet euch im Remake des Klassikers

In der neuen (alten) Videospiel-Umsetzung zur beliebten Kultserie SpongeBob gilt es einmal mehr, Bikini Bottom zu retten. Es handelt sich um ein Remake des Konsolenspiels, das Anfang der 2000er Jahre erschienen ist. Neben der polierten Optik gibt es außerdem einen neuen Koop-Mehrspielermodus.

Versprochen werden zudem viele berühmte Schauplätze, individuelle Handlungsstränge, aber vor allem natürlich auch viel Humor. Spielbar sind dabei mit SpongeBob, Patrick und Sandy drei Charaktere. Sie verfügen über verschiedene Fähigkeiten. Zum Beispiel kann nur SpongeBob mit seinen Unterhosen Bungeesprünge ausführen und nur Sandy besitzt ein Lasso, um sich durch die Spielwelt zu schwingen.

Ein Trailer zu SpongeBob: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

via GfK, Bildmaterial: SpongeBob Schwammkopf, THQ Nordic