Cris Tales: In den JRPG-Liebesbrief könnt ihr jetzt selbst reinschnuppern

Bei Steam und GOG war eine Demo zu Cris Tales bereits erhältlich. Ab sofort haben auch Konsolenspieler die Gelegenheit, in den „Liebesbrief an klassische JRPGs“ hereinzuschnuppern. Eine Demo-Version zum Indie-Game ist jetzt für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One verfügbar.

Der Launch ausgerechnet heute ist übrigens kein Zufall. Heute ist der kolumbianische Unabhängigkeitstag und nicht nur wird Cris Tales in Kolumbien von Dreams Uncorporated und SYCK entwickelt. Es ist auch stark von der Architektur, der Kultur und sogar im Charakterdesign vom Land beeinflusst.

Rundenbasiert, eine Zeitmanipulationskomponente und eine besondere Ästhetik. Cris Tales bietet auf den ersten Blick ganz gute Karten. Auf eurer Reise mit der frisch erwachten Zeitmagierin Crisbell trefft ihr auf fantastische Begleiter, lernt eine Fantasy-Welt kennen, aber natürlich auch eine böse und mächtige Zeitenkaiserin. Sie gilt es aufzuhalten!

Cris Tales ist eine imposante Indie-Liebeserklärung an klassische JRPGs, die eine neue Perspektive ins Spiel bringt. Wirf einen Blick in die Vergangenheit, handle in der Gegenwart und verfolge die dynamischen Konsequenzen deiner Entscheidungen in der Zukunft – alles auf einem Spielbildschirm!

Am 17. November soll Cris Tales für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PCs und Stadia erscheinen. Auch eine Handelsversion wird es geben, die Amazon bereits zur Vorbestellung listet*.

Demo-Gameplay-Trailer:

via Modus Games, Bildmaterial: Cris Tales, Modus Games / Dreams Uncorporated, SYCK