Vor 27 Jahren wurde Clockwork Aquario entwickelt – 2020 wird es veröffentlicht

Vor 27 Jahren entstand Clockwork Aquario – und wurde nie veröffentlicht. Die Entwicklung begann 1992 bei Westone für Arcade-Automaten auf Basis Sega System 18. Designt wurde das Spiel von Co-Founder Ryuichi Nishizawa und es hätte ein historischer Meilenstein werden sollen, auf Augenhöhe mit Spielen wie Wonder Boy.

Mit seiner Grafik brachte Clockwork Aquario das System an seine Limits, urteilt der Publisher heute. Damals waren vor allem Fighting-Games und 3D-Games sehr populär und aus Gründen, auf die nicht näher eingegangen wird, wurde die Veröffentlichung von Clockwork Aquario damals gestrichen.

Der Quellcode ist wieder da, wenn auch nicht in Gänze

Es verschwand von der Bildfläche. Bis es heute wieder auftaucht. Gemeinsam mit ININ Games und Strictly Limited Games wird SEGA das Spiel jetzt nämlich doch noch veröffentlichen. Die Initiative ging dabei von Strictly Limited Games aus, wo man sich vor drei Jahren auf Spurensuche nach „Tokeijikake no Aquario“ begab und schließlich fündig wurde. Der Quellcode war nicht in Gänze wieder herstellbar, so fehlten beispielsweise die Musik und einige Grafiken. Gemeinsam mit ehemaligen Mitgliedern von Westone hat man daran gearbeitet und wird Clockwork Aquario nun tatsächlich veröffentlichen.

Die Veröffentlichung ist für die aktuelle Konsolengeneration geplant.

