Viz Media veröffentlicht Splatoon: Squid Kids Comedy Show im Westen

Viz Media hat die Veröffentlichung von Splatoon: Squid Kids Comedy Show im Westen angekündigt. Der Manga von Hideki Goto wird demnach am 14. Juli 2020 in Nordamerika englischsprachig erscheinen, die erste Ausgabe soll 9,99 US-Dollar kosten.

Auch bei Amazon Deutschland könnt ihr euch den Manga schon für 10 Euro vorbestellen*. Die Handlung wird im 4-koma-Format präsentiert und basiert auf Charakteren und Designs aus Splatoon 2. Mit dabei sind aber auch neue Inklinge – die zwei Hauptdarsteller schmücken das Cover der ersten Ausgabe.

Es ist übrigens schon der dritte Splatoon-Manga. Der erste erschien bereits 2016 und wurde ebenfalls von Viz Media lizenziert und im Dezember 2017 erstmals veröffentlicht. Die letzte lokalisierte Ausgabe erschien im Mai 2020. Die bisherigen Ausgaben sind auch bei Amazon erhältlich*. Die zehnte Ausgabe erscheint laut Viz Media am 8. September in Japan und soll auch lokalisiert werden. Der andere Splatoon-Manga durchzog die Artbooks von The Art of Splatoon und The Art of Splatoon 2*, die von Darkhorse Comics lokalisiert wurde.

via Siliconera, Bildmaterial: Splatoon 2, Nintendo / Viz Media