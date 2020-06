Cowboy Bebop: Neue Infos zur Live-Action-Adaption von Netflix

Fans der ikonischen Weltraum-Kopfgeldjäger dürfen sich über neue Informationen zu der geplanten Live-Action-Adaption freuen, die momentan für Netflix entsteht. So ließ Javier Grillo-Marxuach, seines Zeichens Drehbuchautor der neuen Umsetzung, im Gespräch mit Gizmodo einige neue Details zu Cowboy Bebop durchsickern.

Live-Action-Serie bleibt dem Anime treu

Verfechter der Kult-Vorlage dürfen dabei vorsichtig aufatmen: Die Live-Action-Serie soll sich stark am Anime orientieren und stilistisch keine großen Experimente wagen. Es seien zwar Kompromisse gemacht worden, die sich aber eher auf nebensächliche Aspekte konzentrieren. Fayes Outfit sei etwa entschärft worden und die Charaktere rauchen zwar noch, allerdings nicht in so ausuferndem Maße, wie in der Vorlage.

Grillo-Marxuach ergänzte weiterhin, dass er unter anderem das Drehbuch für einen Schurken verfasste, der eine »herausragende Figur« aus dem Anime darstellt. Eines seiner Ziele bestand dabei darin, die Charaktere organisch in die größere Geschichte einzuweben.

Er betonte zudem, dass er nicht von der frühzeitigen Veröffentlichung eines Teiles der ersten Staffel ausginge, ehe diese komplett fertiggestellt sei. Die Serie sei nämlich darauf ausgelegt, an einem Stück gesehen zu werden. Ferner gäbe es momentan auch noch keine Pläne, die Adaption mit einer bestimmten Episodenzahl zu einem Ende zu führen. Wenig verwunderlich also, dass sich eine zweite Staffel bereits in der Planung befindet.

Produktion in den Tomorrow Studios; Shin’ichirō Watanabe fungiert als Berater

Die Live-Action-Adaption entsteht in den Tomorrow Studios, in welchem bereits die Arbeiten zu zahlreichen namenhaften Produktionen liefen. Neben Cowboy Bebop, soll dort etwa auch die Netflix-Adaption zum ebenso populären Manga und Anime One Piece umgesetzt werden.

Shin’ichirō Watanabe, der Kopf hinter der Anime-Vorlage aus dem Jahr 1998, tritt in beratender Funktion auf. Yasuo Miyakawa und Masayuki Ozaki vom Studio Sunrise sind zudem als Produzenten beteiligt, während Yoko Kannō, der auch schon den Anime musikalisch untermalte, auch hier die Musik beisteuert. Diese Besetzung hinter den Kulissen sollte besorgten Fans also zumindest vorsichtig die Skepsis aus den Knochen treiben.

Momentan pausieren die Dreharbeiten, nachdem Darsteller John Cho, der Protagonist Spike Spiegel verkörpert, eine Knieverletzung erlitt, die neben einer Operation, eine längere Reha-Phase mit sich zog. Ferner verhindert die aktuelle COVID-19-Pandemie eine geregelte Wiederaufnahme der Dreharbeiten.

Diesen Umständen entsprechend, steht momentan noch nicht fest, wann die zehnteilige erste Staffel von Cowboy Bebop auf Netflix startet. Nachfolgend ein älterer Netflix-Trailer vom Set.

