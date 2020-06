Über 740 Spiele für 5 US-Dollar im Bundle for Racial Justice and Equality

Wenn ihr nach den aktuellen Geschehnissen rund um den gewaltsamen Tod des Afro-Amerikaners George Floyd und der Black-Lives-Matter-Bewegung mit einer Spende einen kleinen Teil zum Protest gegen Rassismus und Polizeibrutalität beitragen möchtet, könnte euch das Indie-Spiel-Portal itch.io einen geeigneten Startpunkt bieten. Mit dem Bundle for Racial Justice and Equality bietet die Seite nicht nur eines der größten, sondern auch besten Angebote bislang an. Inbegriffen sind nämlich über 740 Indie-Spiele und -Projekte zu einem Preis von 5 USD. Separat erworben, würden diese mit 3,400 USD zu Buche schlagen.

Der gesamte Erlös wird gespendet

Der gesamte Erlös aus diesem Bundle wird dabei zu gleichen Teilen an den NAACP Legal Defense and Educational Fund (NAACP-LDF) und den Community Bail Fund gespendet. Bei der LDF handelt es sich um eine führende US-amerikanische Bürgerrechtsorganisation und Anwaltskanzlei, die sich für die Erstarkung von Gleichberechtigung und Gerechtigkeit, unabhängig der ethnischen Herkunft, einsetzt.

Der Community Bail Fund stellt ein Kollektivfond dar, welche Spenden organisiert und an über 70 verschiedene Kautions- und Hilfsfonds, als auch an aktivistische Organisationen verteilt. Ein Überblick über die die verschiedenen Organisationen findet sich hier.

Es versteht sich von selbst, dass von den zahlreichen Titeln des Bundles, nicht alles eurem Geschmack entsprechen wird. Die Inhalte, die von über 560 Schöpfern stammen, rangieren von im Handel erhältlichen Spielen wie Night in the Woods und Cook, Serve, Delicious! 2, über kurze Twine-basierte Geschichten und experimentellen Projekten, bis zu einer PDF-Kopie des Kernregelwerks für Lancer, einem mech-basierten Sci-Fi-Tabletop-RPG. Weiterhin anzumerken ist, dass das Bundle keine Steam- oder sonstige externe Keys beinhaltet. Jedes Produkt wird ausschließlich via DRM-freiem Direkt-Download verfügbar gemacht. Führt man sich allerdings nochmal den kleinen Betrag vor Augen, den es für diese Vielzahl an Indie-Projekten zu zahlen gilt und den Zweck, den diese Aktion verfolgt, sollten Zweifel rasch zerschlagen sein.

Einen Wust aus 740+ Spielen zu durchkämmen kann natürlich überwältigend sein, sodass Spencer Hayes von itch.io eine Auswahl bemerkenswerter Titel zusammenstellte, welche im Bundle zu finden sind. Seine Liste enthält beispielsweise Titel wie Oxenfree, Extreme Meatpunks Forever, Quadrilateral Cowboy und Minit.

Das Bundle for Racial Justice and Equality ist bis zum 16. Juni 2020 zum Kauf verfügbar.

Sollte euch ferner der Sinn nach einer kleineren, kuratierten Spielauswahl stehen, bietet Contigo Games das Black Lives Matter Support Bundle an. Dieses bis zum 17. Juni erhältliche Bundle enthält 20 Spiele, darunter Titel wie Chambara, Byte Driver, Moon Hunters und Coffee Talk. Der gesamte Erlös aus diesem Bundle wird zu gleichen Teilen an Black Lives Matter und dem National Bail Fund Network gespendet.

via Siliconera, Bildmaterial: Bundle for Racial Justice and Equality