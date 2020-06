Toro and Friends: Onsen Town erscheint am 23. Juni im Westen

Wie PiG Corporation nun bekannt gab, erscheint das vom Entwicklerstudio ForwardWorks stammende Puzzle-Spiel Toro and Friends: Onsen Town für iOS via App Store und Android via Goole Play nun auch außerhalb Japans. Am 23. Juni soll der Titel hierzulande sowie in über 100 anderen Ländern erhältlich sein. Erstmals erschien das Spiel um Sony-Maskottchen Toro 2019 in Japan unter dem Titel Toro to Puzzle: Doko Demo Issyo.

Wie aus vielen anderen Mobile-Titeln bekannt, müsst ihr in Toro and Friends: Onsen Town in über 300 Leveln drei oder mehr Früchte in eine Reihe bringen. Es gilt, den mystischen Onsen zu finden, der Toros Traum wahr werden lassen kann: Ein echter Mensch zu werden! Dazu macht Toro sich auf nach Amatsu-Sora.

Ein Onsen verwandelt Toro in einen Menschen

Mit den neuen Freunden von Toro namens Pokepi könnt ihr lustige Unterhaltungen führen, indem ihr ihnen neue Wörter beibringt. Mit ihnen könnt ihr außerdem die Stadt aufhübschen, unter anderem durch ihr zuckersüßes Aussehen und ihre stylische Kleidung. Aber auch altbekannte Freunde von Toro wie Sora, Kuro, Jun, Pierre, Ricky und Suzuki sind mit von der Partie.

Auch reale Freunde können euch unterstützen, indem sie euch Herzen senden, um Puzzle zu komplettieren. Natürlich könnt ihr ebenso eure Freunde durch das Senden von Herzen unterstützen. Die Pokepi können von euren Freunden lernen, also könnt ihr so vielleicht von den Pokepi neue Eigenheiten über eure Freunde erfahren.

via Gematsu, Bildmaterial: Toro and Friends: Onsen Town, PiG Corporation/ForwardWorks