Super Nintendo World: Themenpark in den Universal Studios in Osaka scheint fast fertig

Das Super Nintendo World in den Universal Studios in Osaka, Japan scheint nun nahezu fertiggestellt zu sein. Darauf deuten zumindest einige neue Luftaufnahmen hin, auf denen der Freizeitpark in seiner ganzen Pracht erstrahlt. Ebenso sind keinerlei Baumaschinen oder sonstige Arbeitsgeräte mehr auf den Aufnahmen zu erkennen, was letztendlich darauf schließen lässt, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Bau komplett abgeschlossen ist. Offenbar gehts nur noch im Feinheiten. Die besagten Aufnahmen findet ihr bei Eurogamer oder Themeparx.

Der Themenpark für alle Fans des Mario-Franchises

Das Super Nintendo World konzentriert sich auf das Mario-Franchise und bietet neben Bowsers und Prinzessin Peachs Schloss auch weitere Attraktionen aus den Yoshi- und Mario-Kart-Spielen. Der Themenpark scheint größentechnisch zwar keine Grenzen zu sprengen, bietet jedoch alles, was man sich als Mario- und Nintendo-Fan von einem Themenpark erhoffen könnte. Von den sandigen Pyramiden über verschiedene Warp-Röhren-Segmente und einem Walkway aus Notenblöcken, könnt ihr ganz in die Welt des Mario-Franchises abtauchen.

Eröffnung war ursprünglich zur Olympia 2020 geplant

Wann genau das Super Nintendo World in Osaka seine Pforten für die Besucher öffnen wird, ist noch nicht bekannt. Da der Park aber so gut wie fertiggestellt zu sein scheint, wird es wohl nicht mehr allzu lange dauern. Ursprünglich war die Eröffnung zur Olympia 2020 geplant, welche eigentlich vom 24. Juli bis zum 9. August 2020 stattfinden sollte, aufgrund der Corona-Krise jedoch auf das Jahr 2021 verschoben wurde.

Weitere Super Nintendo Worlds, mit eigenen Fahrgeschäften und eigenem Aufbau, werden gerade in Orlando, Hollywood und Singapur entwickelt.

Der offizielle Trailer zum Super Nintendo World in Osaka

via Eurogamer, Bildmaterial: Nintendo, Universal Studios