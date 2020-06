Sonntagsfrage: Welche sind eure Games-Highlights aus der PS5-Präsentation?

Nach einer kleinen Verschiebung war es den vergangenen Donnerstag endlich soweit und Sony legte die ersten (Games-)Karten zu PlayStation 5 auf den Tisch. Zwar kennen wir immer noch nicht das Erscheinungsdatum oder den Preis der Konsole, dürfen uns aber auf einige spannende Spiele freuen. Darunter befindet sich zum Beispiel die Fortsetzung von Horizon Zero Dawn namens Horizon Forbidden West.

Darüber hinaus fuhr Sony noch mehr auf. So gibt es neues Spider-Man-Abenteuer, in dem Miles Morales die Hauptrolle übernimmt. Zudem darf ein neues Gran Turismo 7 natürlich auch nicht fehlen und Ratchet & Clank erleben ein neues Abenteuer durch Raum und Zeit. Kleinere Titel wie zum Beispiel Kena: Bridge of the Spirits und Little Devil Inside stachen durch ihren einzigartigen Stil hervor und boten Abwechslung.

Und dann war es endlich soweit, Sony enthüllte das Aussehen der Heimkonsole. Wie bei jeder neuen Konsole scheiden sich daran die Geister. Einige finden das neue Design sehr schick und elegant. Andere vergleichen die Heimkonsole mit einem Router und zeigen, dass in dem Gerät bereits vor Veröffentlichung großes Meme-Potential steckt.

Doch mal abgesehen von den Memes und der möglichen Vorstellung eines Kaufs der PlayStation 5, geht es in dieser Sonntagsfrage über die Inhalte der Präsentation. In diesem Zusammenhang wollen wir von euch wissen, was eure Highlights waren? Ist es die Fortsetzung von Horizon oder doch der achte Teil von Resident Evil? Vielleicht hat euch auch eins der kleineren Titel mehr überzeugt. Lasst es uns gerne auch mit einem Kommentar wissen. Es dürfen auch Enttäuschungen aufgezählt werden.



Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 07. Juni

Bei der letzten Sonntagsfrage gab es leider ein paar technische Probleme. Daher konnten aus irgendwelchen Gründen so gut wie keine User*innen abstimmen. Die sechs abgegeben Stimmen spiegeln jedoch das wider, was einige User*innen in den Kommentaren schrieben. Die meisten haben noch nie Videosiele auf dem stillen Örtchen gespielt. Dazu haben einige nicht das Bedürfnis oder auch einfach keine Zeit. Es sind dann doch eher Nachrichten, die auf dem Smartphone gelesen werden. Einige nehmen die Konsole – sei es ein Nintendo 3DS oder auch mal Switch – allerdings doch mal mit auf die Toilette, um nichts Wichtiges verpassen zu müssen. Nur Nachrichten oder andere Lektüren reichen eben nicht jedem.