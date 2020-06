Goodbye Volcano High: Über die Liebe und die Suche nach dem eigenen Weg

Das Entwicklerstudio KO_OP kündigte sein neues Projekt im Rahmen von Sonys »Future of Gaming«-Event mit einem Trailer an. Das Studio mit Sitz in Montreal arbeitete unter anderem am musikalischen Puzzlespiel GNOG, welches 2017 für PlayStation 4 und PS VR erschien und zuletzt am Mobile-Titel Winding Worlds. Nun soll 2021 das nächste Projekt mit dem Titel Goodbye Volcano High folgen.

Im eigens der Ankündigung gewidmeten PlayStation-Blog-Eintrag, beschreibt Marcela Huerta, ihres Zeichens Community-Managerin bei KO_OP, den Titel als kinoreifes, entscheidungsbasiertes Spiel, welches im letzten Schuljahr einer Gruppe von Dinosaurier-Teenagern angesiedelt ist, die kurz vor ihrem Abschluss und damit dem Start ins Leben stehen. Als Spieler beobachten wir sie bei ihrem Versuch, der Welt ihren Stempel aufzudrücken, herauszufinden, wer sie eigentlich sein möchten, und die Liebe zu finden – und das, bevor die Zeit abläuft und sie sich der harten Realität des Erwachsenseins stellen müssen.

Interaktives Binge-Watching

Mit Goodbye Volcano High möchte das Team das befriedigende Gefühl des Binge-Watching einer Lieblingssendung hervorrufen, den Spielern dabei aber die volle Kontrolle in die Hand geben, indem die Charaktere mithilfe der innovativen Funktionen der PlayStation 5 durch eine vielschichtige Geschichte gelenkt werden. Als Beispiel nennt sie etwa das haptische Feedback des DualSense-Controllers. Steht ein Charakter vor einer schweren Entscheidung, soll das Feature den damit verbundenen Druck für den Spieler spürbar machen. Klingt ja schon mal spannend.

Huerta beschreibt weiter, dass zur Produktion der handgemalten Hintergründe und Animationen, in der Geschichte des Studios noch nie mehr Grafiker an einem Projekt beteiligt waren. Das Audio- und Musikdesign entstehe ferner unter der Aufsicht von Audio-Director Dabu, der bereits an Boyfriend Dungeon und Winding Worlds mitarbeitete.

In Bezug auf die Audio-Ebene erläutert sie zudem, dass es dem Team wichtig war, eine nicht-genderkonforme Stimme für den Hauptcharakter zu finden – in diesem Zuge gelang ihnen die Verpflichtung von Lachlan Watson, etwa bekannt aus Chilling Adventures of Sabrina. Der Rest des Spiels soll ferner natürlich ebenfalls komplett vertont sein.

Goodbye Volcano High soll 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4 und PCs via Steam erscheinen. Nachfolgend der Ankündigungstrailer:

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Goodbye Volcano High, KO_OP