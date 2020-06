Neue Konzept-Artworks zu Ghost of Tsushima veröffentlicht

Der Entwickler Sucker Punch und der Publisher Sony haben kürzlich via Twitter vier neue Konzept-Artworks zum am 17. Juli 2020 exklusiv für PlayStation 4 erscheinenden Samurai-Abenteuer Ghost of Tsushima veröffentlicht. Anhand der liebevoll und detailreich gestalteten Konzept-Artworks kann man gut erkennen, wie viel Arbeit und Liebe zum Detail in Sucker Punchs neuestem Projekt steckt.

Wie gefallen euch die neuen Bilder?

Die Story von Ghost of Tsushima

Im späten 13. Jahrhundert verwüsteten Krieger des Mongolischen Reichs auf ihrem Feldzug zur Eroberung des Ostens ganze Nationen. Die Insel Tsushima ist alles, was sich noch zwischen dem japanischen Festland und einer riesigen mongolischen Invasionsflotte befindet, die von dem skrupellosen und grausamen General Khotun Khan geleitet wird. Die erste Welle des Mongolenangriffs hinterlässt die Insel in Flammen und der Samurai-Krieger Jin Sakai überlebt als eines der letzten noch existierenden Mitglieder seines Klans. Er ist fest entschlossen, alles zu tun, was nötig ist, um die Bevölkerung um jeden Preis zu schützen und sein Zuhause zurückzuerobern. Er muss seine Traditionen ablegen, die ihn zum Krieger machten, um einen neuen Weg zu gehen – den Weg des Geistes – und einen unkonventionellen Krieg führen, um die Freiheit von Tsushima zurückzuerlangen.

State-of-Play-Gameplay-Video zu Ghost of Tsushima

