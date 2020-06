Sidescroller-Action in 2D: Bladed Fury basiert auf chinesischer Mythologie

Im Zuge der New Game+ Expo gaben Entwickler NExT Studios und Publisher PM Studios bekannt, dass der 2D-Action-Sidescroller Bladed Fury noch diesen Herbst für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll. Ein konkretes Erscheinungsdatum gibt es hingegen noch nicht. Für PCs erschien Bladed Fury bereits im Dezember 2018 und ist via Steam erhältlich.

Unverbrauchtes Setting und ausgeklügeltes Kampfsystem

Bei Bladed Fury handelt es sich um einen klassischen 2D-Sidescroller-Prügler mit traditionell chinesischem Setting und surrealistischen Elementen. Der Titel soll neben einem eingängigen Kampfsystem auch dutzende Kombo-Möglichkeiten und etliche furchteinflößende und mythologische Gegnertypen bieten.

Der offizielle Trailer zu Bladed Fury

via Gematsu, Bildmaterial: Bladed Fury, PM Studios / NExT Studios