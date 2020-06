Sci-Fi-Action-Shooter in Endlosschleife: Returnal für PlayStation 5 angekündigt

Im Zuge der kürzlich ausgestrahlten „Future of Gaming“-Show zur PlayStation 5 kündigte Sony das neue Projekt des „Super Stardust“-Entwicklers Housemarque an. Der Titel hört auf den Namen Returnal und kann am ehesten als eine Art düsterer Sci-Fi-Shooter in Endlosschleife beschrieben werden.

Gefangen in einer Endlosschleife auf einem fremden Planeten

In Returnal übernimmt der Spieler die Rolle einer Astronautin, gestranded in einer außerirdischen Welt. Sie befindet sich in einer Art Endlosschleife-Traum. Jedes neue Erwachen der Hauptfigur verändert die Spielwelt und den Ablauf völlig, so dass ihr euch jedes Mal aufs neue auf die vorherrschenden Gegebenheiten einstellen müsst.

Der Titel ist atmosphärisch äußerst düster gehalten und erinnert schon fast an eine Art Dead Space. Beim Gameplay jedoch setzt Returnal auf deutlich mehr Action, denn das Spiel geht eher in die Richtung eines Action-Shooters. Ein konkretes Erscheinungsdatum für Returnal wurde noch nicht bekanntgegeben.

Der Ankündigungstrailer zu Returnal

Bildmaterial: Returnal, Sony / Housemarque