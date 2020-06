Samurai Jack: Battle Through Time nimmt euch mit auf seine Zeitreisen

Während dem »Summer of Gaming 2020«-Livestream von IGN haben Publisher Adult Swim Games und Entwickler Solei acht Minuten Gameplay aus Samurai Jack: Battle Through Time präsentiert und kommentiert. Erscheinen soll der Titel des zeitreisenden Samurai, der auf der gleichnamigen US-Zeichentrickserie von Genndy Tartakovsky basiert, noch diesen Sommer für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs über Steam.

Größter Samurai der Vergangenheit, Gegenwart und der Zukunft

In Samurai Jack: Battle Through Time übernehmt ihr die Rolle des namensgebenden Samurai Jack, welcher als der größte Krieger in der Vergangenheit, Gegenwart und der Zukunft gilt. Um den finsteren Aku aufzuhalten muss Jack durch die Zeit reisen, allerlei Aufgaben erfüllen und gefährliche Schergen bekämpfen. Auch unzählige Charaktere aus der TV-Serie wie beispielsweise The Scotsman, Scaramouche und Sir Rothchild sind im Spiel anzutreffen.

Als Spieler habt ihr natürlich die Wahl aus vielen Waffen und Fähigkeiten, welche ihr während des Spielfortschritts erlernen und ausbauen könnt. Somit könnt ihr das Kampfsystem an euren Spielstil anpassen. Für genügend Abwechslung sollen auch die Zeitsprünge sorgen.

Samurai Jack: Battle Through Time soll im Sommer 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erscheinen. Ein exaktes Releasedatum ist noch nicht bekannt.

Das neue Gameplay-Video

via Gematsu, Bildmaterial: Samurai Jack: Battle Through Time, Adult Swim Games / Soleil