Nippon Ichi Software kündigt das Rhythmus-Action-Spiel Mad Rat Dead an

Nippon Ichi Software hat den eher makaberen Teaser von letzter Woche aufgelöst. Dabei handelt es sich um das nun eher nicht mehr so makabere Rhythmus-Action-Spiel Mad Rat Dead für Nintendo Switch und PlayStation 4. Die Veröffentlichung erfolgt in Japan am 29. Oktober.

Ratte rächt rhythmisch

Einige Horror-Anleihen gibt es dann jedoch doch noch. So fungiert als Director Yu Mizokami, der Designer von Yomawari. Die Geschichte des knallbunt gehaltenen Spiels präsentiert sich auch eher düster, denn im Spiel schlüpft ihr in die Rolle einer nun toten Laborratte, welche von der Rattengöttin noch einen Tag geschenkt bekommt. Dieser wird nun für die Rache an den Menschen verwendet.

Der Protagonist, Mad Rat genannt, hasst nicht nur Menschen, sondern auch Katzen. Sein Lieblingsessen Käse konnte Mad Rat jedoch nie essen. Er hilft jedoch, wenn jemand in der Klemme steckt.

Herz hat Hemmungen

Auch das Herz von Mad Rat spielt eine Rolle, denn dieses hat ein eigenes Bewusstsein entwickelt und steht den Racheplänen von Mad Rat kritisch gegenüber. Es kann sogar sprechen und geht mit seiner stets positiven Art der rachsüchtigen Ratte auf die Nerven. Aber ohne das eigene Herz geht es nicht, somit sind die beiden ein Team.

Das Gameplay präsentiert sich allerdings ziemlich gegensätzlich zum ernsten Hintergrund. In 2D-Level, in Comicgrafik gehalten, bewegt man sich zu den treibenden Rhythmen vorwärts. Nicht nur das Timing ist wichtig, auch die richtige Aktion will gewählt sein. Am Ende einer Stage wartet neben der Highscore-Auswertung natürlich auch Käse.

via Gematsu, Bildmaterial: Mad Rat Dead, Nippon Ichi Software