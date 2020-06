Ninjala: Das fünfte Entwicklertagebuch enthüllt zwei neue Waffenarten

In seinem mittlerweile fünften Entwicklertagebuch enthüllte das Entwicklerteam von GungHo Online Entertainment die zwei neuen Waffenarten Scroll Blade und Drum Beat des Kaugummi-Kampfspiels Ninjala. Diese Waffentypen sollen mit dem Release des Spiels am 24. Juni für Nintendo Switch implementiert werden. Ebenso wurden einige Statistiken zur letzten offenen Beta enthüllt, beispielsweise, welche Waffen und Kostüme bei den Spielern besonders beliebt waren. Hierzulande erscheint Ninjala nur digital, in Japan erscheint am 22. Juli sogar eine physische Version.

Kyary Pamyu Pamyu als Special Guest im Ninjala-Livestream

Des Weiteren kündigten die Zuständigen einen Livestream zu Ninjala am 17. Juni an. Hier sollen neue Waffen enthüllt werden, die bislang noch nicht gezeigt wurden. Auch soll es neue Informationen zu Events geben. Ein besonderes Schmankerl gibt es für Fans von Popsternchen Kyary Pamyu Pamyu, denn sie wird ein Teil des ersten Livestreams sein und im Ninjala-Team-Battle gegen die Entwickler antreten. Den Grund für ihre Teilnahme möchte man im Livestream selbst erklären.

Kaugummi + Ninja = Spaß?

In Teams mit bis zu vier Spielern oder in einem „Jeder-gegen-jeden“-Modus müsst ihr Punkte sammeln, indem ihr durch unterschiedliche Stages sprintet, euch verkleidet und lernt, ein ganzes Arsenal an Waffen geschickt einzusetzen. Zu diesen Waffen gehören unter anderem Katanas oder auch Jo-Jos. Zudem könnt ihr stets einen Kaugummi benutzen, um blitzschnell die Stages zu durchqueren oder euch zu tarnen. Bei Ninjala für Nintendo Switch handelt es sich um ein Free-to-play-Spiel.

via Gematsu, Bildmaterial: Ninjala, GungHo Online Entertainment