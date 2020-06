Gaming-Highlights 2020: Media Markt mit neuen Angeboten in der Nicht-E3-Woche

Pünktlich zum Start in die Nicht-E3 (seht hier unsere Übersicht der zahlreichen Events) hält Media Markt ab sofort und noch bis zum 14. Juni eine ganze Reihe von Angeboten rund ums Gaming parat. Unter dem Motto „Gaming-Highlights 2020“ hat man eine Landing-Page* mit reduzierten Games, aber auch allerhand Hardware und Zubehör bereitgestellt.

Die Games-Angebote umfassen davon eine Vielzahl von Spielen, die bereits und immer noch auch im Rahmen der „Days of Play“-Angebote reduziert waren und sind. Darunter Red Dead Redemption 2, Doom Eternal, Ori and the Will of the Wisps, The Outer Worlds, FIFA 20, Gears 5, Star Wars Jedi: Fallen Order oder Borderlands 3. Aber es gibt auch internen und externe Speicher-Peripherie, Gaming-Notebooks, Gaming-PCs und Monitore und vieles mehr.