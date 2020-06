Erster Trailer zu Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu

Level-5 hatte zwar in den vergangenen Wochen immer mal wieder ein paar kleinere Gameplay-Eindrücke gegeben, doch auf den Debüt-Trailer zu Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu haben wir bis heute gewartet. Heute zeigt Level-5 nun 3:40 Minuten aus dem neuen Yo-kai Watch, das schon ein bisschen anders aussieht als die letzten Teile der Serie. Gezeigt wird euch, was ihr an der Academy erleben könnt, welche Aktivitäten euch erwarten, aber auch welche Bösewichte.

Level-5 möchte für das neue Yo-kai Watch ein etwas anderes Veröffentlichungsmodell wählen. So wird der „large scale“-Titel für PS4 und Nintendo Switch nur digital erscheinen und anschließend mit regelmäßigen Updates versorgt, die weitere neue Inhalte bieten. So auch einen Mehrspielermodus.

Euer Leben an der riesigen Y Academy

Im Spiel wird Jinpei im Mittelpunkt stehen, mit dem man ein „aufregendes Abenteuer an der Schule“ erlebt. Der Spieler ist an der „Y Academy!“ gelandet, einer große Elite-Schule. Ihr genießt das Schulleben und klärt die Geheimnisse auf, die euch und eure verrückten Freunde im Schulalltag erwarten. Dazu muss man aber erstmal Mitglied im „YSP Club“ der Schule werden.

Auf dem Schulgelände können sich Spieler frei bewegen und mit den vielen Studenten interagieren. Dabei trifft man auf zahlreiche bekannte Gesichter aus dem Anime. Aber natürlich wird man auch in Kämpfe verwickelt! Und die Schule bleibt natürlich auch nicht der einzige Schauplatz.

via Gematsu, Bildmaterial: Yo-kai Watch: Academy, Level-5