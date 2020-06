Piofiore: Episodio 1926 erscheint in Japan im Oktober für Nintendo Switch

Wie Idea Factory bekannt gegeben hat, wird Piofiore: Episodio 1926 am 8. Oktober 2020 in Japan für Nintendo Switch erscheinen. Die Visual Novel ist eine Fortsetzung zu Piofiore: Fated Memories, das ursprünglich für PS Vita in Japan erschienen ist und im letzten Jahr einen Nintendo-Switch-Umsetzung spendiert bekam.

Diese Switch-Version des ersten Teils wird über Aksys Games am 10. September ihren Weg in den Westen finden, die Handelsversion ist sogar schon bei Amazon vorbestellbar*. Ob auch der zweite Teil, zu dem ihr unten einen neuen Trailer seht, es in den Westen schafft, ist noch unbekannt.

Eine Einführung zu Piofiore: Fated Memories

Piofiore entführt uns in die süditalienische Stadt Burlone des frühen 20. Jahrhunderts, kurz nach dem 1. Weltkrieg. Die Stadt wird von drei Organisationen regiert, der sogenannten Burlone-Mafia. Die Heldin Liliana lebte bislang friedvoll in dem Städtchen, wird aber nach einem bestimmten Ereignis von einer der Organisationen aufgenommen. Warum sie ins Visier genommen und gesucht wird, bleibt zunächst ein Rätsel. Da Liliana den Schlüssel zu etwas Größerem trägt, wird sie in Außergewöhnliches verwickelt.

Der neue Trailer zu Piofiore: Episodio 1926

