Ember Lab stellt Herzensprojekt Kena: Bridge of Spirits für PlayStation 5 vor

Im Rahmen des gestrigen »Future of Gaming«-Events enthüllten die Brüder Mike und Josh Grier, vom Indie-Studio Ember Lab, ihr erstes Spielprojekt mit dem Titel Kena: Bridge of Spirits und hatten dafür auch gleich einen Trailer mit Gameplay-Eindrücken dabei.

Im Nachklang der Ankündigung widmete man den beiden zudem einen Eintrag im offiziellen PlayStation Blog, in dem die Brüder ihren Enthusiasmus für das fantasievolle Action-Adventure zum Ausdruck bringen. Das 2009 gegründete Ember Lab zeichnete sich nämlich bisher allem voran durch Figurenentwicklung für animierte Werbespots aus – Kena: Bridge of Spirits stelle nun den ersten Schritt in die Spiel-Entwicklung dar.

Der Titel wird weiter als actiongeladenes Action-Adventure in einer bezaubernden Welt voller Entdeckungen und rasanten Kämpfen beschrieben. Spieler finden und bauen ein Team von kleinen Mitreisenden namens Rot auf, die ihre Fähigkeiten verbessern und neue Arten zur Manipulation der Umgebung schaffen.

Sollten euch die Gameplay-Eindrücke entfernt an die 3D-»The Legend of Zelda«-Ableger erinnert haben, könnte es gut möglich sein, dass ihr einer prägenden Inspiration der Brüder auf die Schliche gekommen seid. Diese waren nämlich vor einigen Jahren für den imposanten Fanfilm Majora’s Mask – Terrible Fate verantwortlich. Die Leidenschaft für Videospiele scheint ihnen also in den Knochen zu stecken.

Kena: Bridge of Spirits soll für PlayStation 5 erscheinen, ein Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt. Nachfolgend der Ankündigungstrailer vom gestrigen PS5-Event:

Bildmaterial: Kena: Bridge of Spirits, Sony / Ember Lab