Dungeon-RPG Touhou Labyrinth für diesen Sommer in Japan angekündigt

Entwickler Cubetype und Nise-Eikoku Shinshidan haben zusammen mit Publisher Phoenixx Touhou Labyrinth: Gensokyo to Tenkan no Taiju angekündigt. Das Dungeon-RPG soll diesen Sommer digital in Japan für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Über eine geplante Veröffentlichung im Westen gaben die Beteiligten nichts bekannt.

Ein gigantischer Baum taucht in Gensokyo auf und es liegt an euch, das Mysterium um den Baum und das verlorene Schwert „Ame no Murakumo“ aufzuklären. Unten könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum kommenden Titel anschauen, der euch auch ein bisschen vom Gameplay zeigt.

Ankündigungs-Trailer zu Touhou Labyrinth

via Gematsu, Bildmaterial: Touhou Labyrinth: Gensokyo to Tenkan no Taiju, Phoenixx / Cubetype, Nise-Eikoku Shinshidan