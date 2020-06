Ghostwire: Tokyo und seine „Besucher“, auf die man lieber verzichten möchte

Shinji Mikami und das Team von Tango Gameworks präsentierten im Rahmen des »Future of Gaming«-Events erste Gameplay-Eindrücke aus ihrem aktuellen Projekt Ghostwire: Tokyo. Das düstere Action-Adventure soll 2021 auf Konsolen exklusiv für Playstation 5 erscheinen – gleichzeitig wird eine Veröffentlichung für PCs angestrebt.

Im offiziellen, deutschsprachigen PlayStation Blog wird der Titel wie folgt beschrieben:

In Ghostwire: Tokyo erkunden Spieler die Straßen einer Stadt voller Geister und mysteriöser überirdischer Bedrohungen mit einem Arsenal an leistungsstarken Fähigkeiten. Nach einem verheerenden okkulten Ereignis sind 99 % der Stadtbewohner verschwunden. Nur ihr steht zwischen dem Untergang dieser großartigen Stadt und ihrer Erlösung. Nach dem Verschwinden führt eine seltsame Begegnung dazu, dass eure eigenen übernatürlichen Fähigkeiten Gestalt annehmen. Ausgerüstet mit einer Fülle von gewaltigen, aufrüstbaren Kräften stellt ihr euch gegen Geister (auch bekannt als die „Besucher“), die Tokio heimsuchen.

Auf eine Auswahl dieser sogenannten Besucher, kann bereits ein Blick im veröffentlichten Gameplay-Reveal-Trailer geworfen werden. Der sogenannte »Amewarashi« etwa manifestiert sich als Kind in gelbem Regenmantel, das andere Besucher zur Hilfe ruft, wenn es sich bedroht sieht. Die »Shiromuku« hingegen manifestieren sich als Braut, die dem Spieler von Reue getrieben, das Leben schwer macht. »Kuchisake« erscheinen, von einer echten urbanen Legende inspiriert, als starke und agile Feindinnen, die Entfernungen schnell überwinden, um euch mit großen Scherenklingen auf den Leib zu rücken.

Jeder Geist hat seine eigenen Angriffsstile und Schwächen, daher müssen Spieler ihre Fähigkeiten auf unterschiedliche Weise kombinieren, um jeder einzigartigen Kampfbegegnung gerecht zu werden.

Nachdem Ikumi Nakamura Tango Gameworks im Vorjahr verließ, übernahm Kenji Kimura den Posten als Game Director. Dieser sprach nun vor allem enthusiastisch über die Möglichkeiten des 3D-Sound-Features:

Wir freuen uns besonders, dass Spieler unsere moderne, von Besuchern überrannte Stadt in 3D-Sound erleben können. Diese Version von Tokio ist ganz anders als alles, was ihr bisher gesehen oder gehört habt. In Ghostwire: Tokyo erlebt ihr Geräusche, die ihr im echten Leben nicht in einer Stadt hören würdet. Wir hoffen, dass der 3D-Sound euch dazu bewegen wird, die Ursache dieser Geräusche, die ihr hört, zu suchen und identifizieren.