Cyberpunk 2077 auf den 19. November verschoben

Nachdem sich Entwickler CD Project Red Anfang des Jahres bereits gezwungen sah, den Veröffentlichungstermin des heißerwarteten Rollenspiels Cyberpunk 2077 auf den 17. September zu verschieben, folgt nun bedauerlicherweise die nächste Hiobsbotschaft für alle Fans. Das Studio gab soeben via Twitter bekannt, dass Cyberpunk 2077 einmal mehr nach hinten verschoben werden muss. Anstatt am 17. September, soll der Titel nun am 19. November erscheinen. Nach dem 16. April 2020 ist dies der dritte konkrete Termin für das Spiel.

Als Grund für die Verzögerung geben die Verantwortlichen an, noch etwas Zeit für diverse Optimierungen zu brauchen und entschuldigen sich im selben Atemzug auch gleich für die Unannehmlichkeiten. Zum Abschluss des Entwickler-Updates gibt es aber noch eine kleine, gute Nachricht: diverse Journalisten wurden bereits mit einer Vorschau-Version des Titels ausgestattet. Die entsprechenden Preview-Berichte sollen dann gleich nach dem anstehenden »Night City Wire«-Event, am 25. Juni, veröffentlicht werden.

Wir müssen uns also ein bisschen länger gedulden, bis wir in Night City eintauchen dürfen, aber was lange währt, wird endlich gut – hoffentlich.

Bildmaterial: Cyberpunk 2077, Bandai Namco / CD Projekt RED