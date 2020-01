Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 auf den 17. September 2020 verschoben

Wie der polnische Entwickler und Publisher CD Projekt RED kürzlich via Twitter bekanntgab, soll der Sci-Fi-Titel Cyberpunk 2077 nun erst am 17. September 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen.

Die Veröffentlichung des Spiels war ursprünglich für den 16. April 2020 geplant, wurde nun jedoch kurzerhand verschoben, um den Titel noch weiter zu polieren und etwaige Fehler auszumerzen.

Der Titel ist zwar spielbar, jedoch bedarf es noch einiges an Feinschliff

Laut dem offiziellen Statement von CD Projekt RED heißt es, dass man zwar an einem Punkt sei, an dem das Spiel komplett und spielbar sei, jedoch sei man mit der technischen Seite des Titels noch nicht zufrieden. Durch die Größe und Komplexität des Spiels muss noch Arbeit in den Feinschliff und das Ausmerzen der Bugs gesteckt werden, um den Spielern und Fans das bestmögliche Spielerlebnis bieten zu können.

Wie man es bereits von The Witcher 3 und früheren CD-Projekt-RED-Titeln kennt, legt der Entwickler sehr großen Wert auf die Qualität seiner Spiele und genießt vielleicht gerade deshalb einen so guten Ruf in der Branche. Es ist zwar sehr schade, dass Cyberpunk 2077 nun verschoben wurde, jedoch bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass wir als Spieler mit weniger Bugs zu kämpfen haben und ein ausgereifteres Spielerlebnis bekommen – hoffentlich!

Der offizielle Deep-Dive-Trailer zu Cyberpunk 2077

Bildmaterial: Cyberpunk 2077, Bandai Namco / CD Projekt RED