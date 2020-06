CrossCode erscheint am 9. Juli 2020 endlich für Konsolen

2018 erschien CrossCode für PCs. So lange ist das schon wieder her. Das Spiel wurde schon vor der Veröffentlichung gefeiert, drei Jahre Early Access haben natürlich Spuren (und Fans) hinterlassen. Nun können diese Fans und natürlich vor allem auch alle, die es noch werden wollen, CrossCode bald endlich auch auf Konsolen spielen.

Publisher Deck13 Spotlight und Entwickler Radical Fish haben die für dieses Jahr geplante Konsolenveröffentlichung jetzt auf den 9. Juli 2020 datiert. Dann erscheint CrossCode für PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One.

Toll: Für Nintendo Switch und PlayStation 4* wird es sogar eine Handelsversion geben, die ihr euch bei Amazon bereits vorbestellen* könnt. Darüber hinaus gibt es auch noch eine Steelbook Edition und eine Collector’s Edition bei Strictly Limited Games. Diese Veröffentlichung erfolgt gemeinsam mit Publisher ININ Games, der sich aktuell auch um die Lokalisierung und Handelsveröffentlichung von Umihara Kawase BaZooka!! kümmert.

Eingeloggt in CrossWorlds

In CrossCode schauen Spieler Lea über die Schulter, welche sich in ferner Zukunft in ein MMO-Spiel namens CrossWorlds einloggt. Speziell ist, dass Lea nicht nur stumm ist, sondern auch an Gedächtnisschwund leidet. Auf dem Weg ihr Gedächtnis wiederherzustellen, lüftet Lea tiefgehende Geheimnisse um das MMO selbst. Weiterhin schreibt sich CrossCode auf die Fahne, Elemente aus Action-Adventures und Rollenspielen zu kombinieren und neben unterschiedlichen Rätseln auch rasante Kämpfe zu bieten.

Bildmaterial: CrossCode, Deck13 Spotlight / ININ Games / Radical Fish