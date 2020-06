Mit Demon’s Tier Plus erscheint heute ein neuer Titel für PlayStation Vita

Ja, richtig gelesen. Die Veröffentlichung neuer Titel für Sonys Handheld sind wir sicherlich nicht mehr gewohnt und dennoch erscheint mit Demon’s Tier + heute ein Roguelike-Action-RPG der Entwickler CowCat Games und Diabolical Mind. Das Plus im Titel lässt dabei es vielleicht schon erahnen, dass es sich bei dem Spiel um eine Neuveröffentlichung handelt. Demon’s Tier erschien nämlich urprünglich im Februar letzten Jahres exklusiv für PCs.

Entwarnung für all diejenigen unter euch, die keine PlayStation Vita mehr zur Hand haben: Demon’s Tier + wird ebenso für PlayStation 4, Switch und Xbox One verfügbar gemacht. Besonders freuen dürfen sich hier übrigens die Leute, die sowohl über eine PlayStation Vita, als auch über eine PlayStation 4 verfügen. Dank Cross-Buy müsst ihr den Titel lediglich einmal erwerben und könnt ihn dann auf beiden Konsolen genießen.

Sogar eine physische Version folgt noch

Die Vita-Version kann übrigens nicht nur digital erworben werden – EastAsiaSoft bietet in wenigen Tagen, am 12. Juni 2020, eine physische Version an, die neben der Spieldisc, mit einer Soundtrack-Disc und klassischer Bedienungsanleitung daherkommt.

In Demon’s Tier + könnt ihr euch sowohl allein, als auch im kooperativen Zwei-Spieler-Modus durch die Dungeons kämpfen. Wählt aus acht verschiedenen Helden und ebnet euch den Weg durch prozedural generierte Verliese, um dem bösen König Thosgar und seinen Schergen das Handwerk zu legen.

Demon’s Tier + erscheint heute für PlayStation 4 und Vita. Die Versionen für Switch und Xbox One folgen im Laufe des Juni. Nachfolgend ein Gameplay-Trailer und ein weiterer Trailer, der die Inhalte der limitierten, physischen Edition vorstellt.

Übrigens, so lange ist die letzte PS-Vita-Neuveröffentlichung hierzulande gar nicht her. Während für Japan sogar weiterhin PS-Vita-Spiele angekündigt werden, schaffte es zuletzt das Remake Utawarerumono: Prelude to the Fallen auch in Europa in den PlayStation Store für PS Vita. Zumeist werden die Vita-Versionen bekanntlich für den Westen gestrichen.

