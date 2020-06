Re:Turn – One Way Trip: 2D-Horror-Adventure schickt euch auf Camping-Urlaub im Pixel-Look

Wie Publisher Green Man Gaming und Entwickler Red Ego Games ankündigten, soll am 29. September 2020 das 2D-Horror-Adventure Re:Turn – One Way Trip für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs via Steam erscheinen.

Zudem soll im Rahmen des Steam Game Festival: Summer Edition eine Demo-Version für PCs via Steam vom 16. – 22. Juni verfügbar werden.

Publisher Green Man Gaming beschreibt den Titel wie folgt:

Re:Turn – One Way Trip versetzt euch in die Rolle der Protagonistin Saki, die zur Feier des Schulabschlusses mit ihren Freunden einen Camping-Urlaub macht. Als sie eines nachts aufwacht und feststellt, dass ihre Freunde verschwunden sind, stößt sie auf der Suche nach Ihnen auf einen verlassenen Zug. Die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart beginnen zu verschwimmen, während sich ihr tödliche Geheimnisse offenbaren.

Im nostalgischen Pixel-Look gehalten, navigieren Spieler durch die düsteren Gänge des verlassenen Zuges und lösen herausfordernde Rätsel. Hierbei übernehmen sie die Kontrolle zweier Protagonisten, um die einnehmende Horror-Geschichte aus verschiedenen Perspektiven zu erleben. Ein minimalistisches Interface verspricht hier den Fokus auf Immersion, welche von einem originalen Soundtrack untermalt wird.

Schaut euch nachfolgend den Ankündigungstrailer an:

