Deutsche Verkaufscharts: Final Fantasy VII Remake hält Platz 2 der PS4-Charts

Nicht viel Neues in den aktuellen deutschen Verkaufscharts. Die meiste Bewegung bringt nach wie vor der Snowrunner von Astragon* rein. In den deutschen PS4-Handelscharts dreht das Offroad-Abenteuer auf Rang 5 seine Runden. In den Xbox-One-Charts geht es bis an die Spitze hinauf und in den PC-Charts immerhin bis auf Rang 4. In den PC-Charts tauschen an der Spitze Die Sims 4 (jetzt Platz 1) und Anno 1800 die Plätze.

In den PS4-Handelscharts bleibt ganz oben alles beim Alten. GTA V: Premium Edition rangiert vor dem Final Fantasy VII Remake. In den Xbox-One-Charts landet hinter Snowrunner auch schon die GTA V: Premium Edition. Und in den Nintendo-Switch-Charts blicken die Tierchen aus Animal Crossing: New Horizons weiter auf die Boliden aus Mario Kart 8 Deluxe herab.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Snowrunner, Astragon