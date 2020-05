The Last of Us Part II erreicht Gold-Status: Neil Druckmann mit Botschaft an die Fans

The Last of Us Part II hat offiziell den Gold-Status erreicht. Das bedeutet, das Spiel ist fertiggestellt und auf dem Weg ins Presswerk. Neil Druckmann, Vizepräsident von Naughty Dog, teilte dies und ein paar weitere Dinge in einer Videobotschaft an die Fans mit.

Druckmann bedankt sich darin auch bei all seinen Kollegen, die auf dieser gemeinsamen Reise das „ambitionierteste Spiel“ entwickelt haben, das Naughty Dog je erschaffen habe. Die „große Liebe zum Detail“ zeige sich im Spiel in jedem Aspekt – sei es im Level-Design, in den Gameplay-Mechaniken, in der Spielwelt, in der Grafik, in der Story, bei den Charakteren oder beim Audio-Design und dem grandiosen Soundtrack.

The Last of Us Part II erscheint nach einer kurzfristigen neuerlichen Verschiebung nun am 19. Juni 2020. Heute ebenfalls angekündigt wurde eine Limited Steelbook Edition, die ihr exklusiv bei Amazon* erstehen könnt. Es handelt sich hier um ein anderes Steelbook, als es in der Special Edition erhältlich* ist.

