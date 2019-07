Tales of Crestoria: Spezieller Skit zur Anime Expo 2019

Bildmaterial: Tales of Crestoria, Bandai Namco

Teilnehmer der diesjährigen Anime Expo bekamen einen speziellen Skit zu Tales of Crestoria zu sehen, der die englische Version des Spiels bewirbt. Nun veröffentlichte Bandai Namco das Video auch im Internet.

Skits, in neueren Teilen der Reihe wie Tales of Berseria (PS4) auch Plaudereien genannt, sind kurze Gespräche zwischen den Charakteren. Meist drehen sich diese einfach animierten Anime-Sequenzen um storybezogene Themen, können aber auch in witzige Diskussionen über unterschiedlichste Themen ausufern.

Der Skit zu Tales of Crestoria ist also ein wiederkehrendes Feature der Reihe und gleichzeitig eine witzige Art und Weise, das Spiel zu bewerben. Darin zu sehen sind Kanata und Misella, die sich darüber unterhalten, dass Tales of Crestoria in Amerika erscheint.

Die beiden überlegen, wie ihr Spiel für westliche Spieler noch interessanter werden könnte und kommen dabei auf absurde Ideen. Tales of Crestoria soll noch dieses Jahr weltweit für iOS- und Android-Geräte erscheinen. Den Skit könnt ihr euch unten im Video ansehen.

