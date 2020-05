Story of Seasons: Friends of Mineral Town ermöglicht gleichgeschlechtliche Ehe

Wie XSEED Games in einem neuen Lokalisierungsblog zu Story of Seasons: Friends of Mineral Town bekannt gab, wird im Remake für Nintendo Switch die gleichgeschlechtliche Ehe möglich sein. Im japanischen Original gibt es das „Best Friends“-Feature, an dem XSEED für die westliche Version einige Änderungen vornimmt.

Im japanischen Original konnte man auch schon eine Beziehung zum gleichen Geschlecht aufbauen, allerdings unter dem Mantel der „besten Freundschaft“. Im Westen heißt dieses Feature nun schlicht „Marriage“, also Hochzeit.

„In unserer Version [heißt das „Best Friends“-Feature] einfach „Marriage“ und die Beziehung zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren wird die exakt gleiche Behandlung wie bei Paaren unterschiedlichen Geschlechts erfahren“, so Lokalisierungs-Manager John Wheeler. Das sei mit dem Producer so abgestimmt, der dies frühzeitig unterstützt habe.

„Eine kleine aber wichtige Änderung in den Veröffentlichungen für Nordamerika und Europa ist es, dass das Herzsymbol, welches die romantische Affinität von Ehekandidaten zum Spieler anzeigt, von Beginn des Spiels für alle Ehekandidaten angezeigt wird“, so Wheeler weiter. Also auch sofort für gleichgeschlechtliche Kandidaten.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town ist ein komplettes Remake des Klassikers, der einst für Game Boy Advance erschienen ist. Es gibt eine komplette grafische Überarbeitung, eine angepasste Steuerung und neue Interaktionsmöglichkeiten. Außerdem gibt es, wie zuletzt auch bei Rune Factory 4, eine neue deutsche Lokalisierung!

Bildmaterial: Story of Seasons: Friends of Mineral Town, Marvelous