Stay Home and Play: Square Enix bietet rabattierte JRPG Collection bei Steam an

Zu Beginn der weltweiten Coronavirus-Pandemie hat Square Enix bereits Tomb Raider und Lara Croft and the Temple of Osiris verschenkt. Inzwischen ist aus den anfänglichen „Stay at Home“-Bemühungen eine richtige Kampagne geworden. Unter dem Hashtag #StayHomeAndPlay unternimmt Square Enix inzwischen fortlaufend Anstrengungen, um Videospielfans die Isolation so angenehm wie möglich zu gestalten. Dazu hat man nun auch eine Botschaft für die Fans verbreitet.

Es soll weitere kostenlose Titel geben, es gibt Partnerschaften mit anderen Firmen, um Spiele ins Volk zu bringen, es gibt Rabatte und Spendenaktionen. In den letzten beiden Kategorien fällt nun ein neues Steam-Bundle, das stark rabattiert ist und dessen Erlöse zu 100% an Tafeln und andere Wohltätigkeitseinrichtungen in Nordamerika und Europa gehen.

Deus Ex GO ist derzeit kostenlos

Für 49,84 Euro bekommt ihr jetzt eine JRPG Collection bei Steam bestehend aus Dragon Quest XI, Final Fantasy XII The Zodiac Age, Chrono Trigger und Oninaki. Dabei spart ihr 72% gegenüber des Normalpreises. Wenn ihr eines der Spiele bereits besitzt, könnt ihr die Games auch einzeln erwerben und erhaltet dann jeweils 50% Rabatt.

Aktuell bekommt ihr außerdem auch Deus Ex GO kostenlos im Google Play Store und im App Store. Aber nur bis zum 7. Mai 2020. Darüber hinaus versucht Square Enix in den sozialen Medien, die Fans bei Laune zu halten. Ein süßer Versuch: bei Twitter teilte man Artworks mit einem Chocobo und einem Moogle und bittet Fans nun darum, sie zu kolorieren.

Square Enix bittet euch „als Gegenleistung nur um eine einzige Sache: Bitte bleibt weiter zuhause und spielt, bleibt gesund und befolgt die örtlichen Anweisungen und Richtlinien.“

Bildmaterial: Dragon Quest XI S – Definitive Edition, Nintendo, Square Enix