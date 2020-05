Square Enix verschiebt Kingdom Hearts: Dark Road

Square Enix hat bei Twitter verkünden müssen, dass sich Kingdom Hearts: Dark Road verzögern wird und die geplante Veröffentlichung nicht im Frühling stattfinden kann. Anfang Juni soll es jedoch bereits wieder neue Informationen zum Projekt für iOS und Android geben. Als Grund für die Verschiebung nennt man „die aktuellen Umstände“. Man habe noch versucht, den Frühling als Veröffentlichungszeitraum zu schaffen, weswegen diese Ankündigung nun recht spät erfolgt.

Ein eigenständiges Spiel in Union χ

Das neue Spiel ist ein Teil von Kingdom Hearts: Union χ, wie Square Enix bekannt gab. Dark Road wird man über den Titelbildschirm von Union χ starten können, wenn es erstmal erschienen ist. Es handelt sich aber trotzdem um ein eigenständiges Spiel – Union χ müsst ihr nicht spielen, wohl aber eben herunterladen.

Allerdings weisen beide Spiele dennoch eine optionale Verbindung auf, zumindest zum Launch. Dann startet nämlich eine Kampagne, in der ihr Punkte verdienen könnt, mit denen ihr Karten in Dark Road eintauschen könnt. Dafür müsst ihr euer Medal Album in Union χ füllen. Das alles muss aber vor der Veröffentlichung von Dark Road geschehen.

Kingdom Hearts: Dark Road wird ein Karten-basiertes Kampfsystem bieten. Ihr erfahrt im Spiel mehr über die Vergangenheit von Xehanort.

via Gematsu, Bildmaterial: Kingdom Hearts: Dark Road, Square Enix / Disney