Dark Souls III hat sich bisher 10 Millionen Mal verkauft

Manche Spiele knacken die Millionen-Marke, was schon eindrücklich ist. Nur ganz wenige schaffen es, gar die 10-Millionen-Marke zu knacken. Genau diesen Meilenstein darf Bandai Namco aktuell mit Dark Souls III feiern. Die gesamte Dark-Souls-Reihe kommt insgesamt auf bisher 27 Millionen Einheiten. Bei solchen Zahlen hätte man mit Entwickler FromSoftware mit einem Dark Souls IV vermutlich leichtes Spiel.

Diesen Weg geht man bekanntlich nicht. Deswegen weist man in der Pressemeldung (PDF) auch auf Elden Ring hin, das nächste Projekt von Bandai Namco und FromSoftware, welches bei der E3 2019 angekündigt wurde und seitdem wieder in der Versenkung verschwunden ist. Die Welt des Fantasy-Action-RPG-Adventures erschaffen haben dabei der FromSoftware-Präsident Hidetaka Miyazaki und der Autor George R.R. Martin. Ob wird in diesem Sommer mehr vom Spiel sehen werden?

via Gematsu, Bildmaterial: Dark Souls, Bandai Namco / FromSoftware