Sonic the Hedgehog: Kino-Abenteuer wird fortgesetzt

Wie das Magazin Variety berichtet, wird es eine Fortsetzung zum erfolgreichen Kino-Abenteuer von Sonic the Hedgehog geben. Die Rolle des Regisseurs wird wie auch schon für den ersten Film Jeff Fowler übernehmen und für das Drehbuch konnte man erneut Pat Casey und Josh Miller verpflichten. Einem erfolgreichen Sequel zum wohl bekanntesten Videospiel-Igel der Geschichte steht also nicht viel im Wege.

Erfolgreichstes Startwochenende für einen Videospiel-Film

Trotz der heftigen Diskussionen der Fans um das erste Design von Sonic, welches letztendlich sogar nochmals überarbeitet wurde, konnte der Film bereits am ersten Wochenende stolze 57 Millionen US-Dollar einspielen. Sonic the Hedgehog gilt daher als der Videospiel-Film mit dem bisher erfolgreichsten Startwochenende in den USA.

Wann das Sequel zu Sonic the Hedgehog in die Kinos kommen soll und wie es storytechnisch um den Nachfolger bestellt ist, ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Der offizielle deutsche Trailer zu Sonic the Hedgehog

via Dualshockers, Bildmaterial: Sonic The Hedgehog, Sega