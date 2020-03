Pokémon Go: Weitere Coronavirus-Maßnahme und ein sinnvolles neues Feature

Für mich ist es eine der sinnvollsten neuen Features in den letzten Monaten! In der Forschungsansicht können Pokémon-Go-Trainer bald über eine neue Registerkarte „Heute“ erfahren, welche aktuellen Events, Boni und Tagesserien gerade laufen. Wenn ihr Pokémon Go nur 2016 gespielt habt, mag das überflüssig klingen. Aber inzwischen gibt es so viele unterschiedliche und zeitlich eingeschränkte Events, Spawns, Boni und mehr, dass man kaum noch einen Überblick behalten kann.

… oder … spielt ihr etwa gar nicht mehr Pokémon Go?

Laut Niantic werden im oberen Abschnitt der Registerkarte die aktuellen In-Game-Events geführt. Finden mehrere Events gleichzeitig statt, werden diese auf separaten Karten dargestellt. Zur Einführung der Registerkarte sollen die Events aber noch gänzlich fehlen. Niantic hat nicht genauer angegeben, wann diese tatsächlich gelistet sind.

Außerdem sollt ihr auf der Registerkarte im Auge behalten können, welche Pokémon ihr aktuell in Arenen habt und wie lange bereits, ebenso wie viel Motivation sie noch haben und wie viele PokéMünzen ihr durch die Verteidigung schon verdient habt. Eure Serien durch Fangen von Pokémon und Drehen von PokéStops werden auch angezeigt.

Für die Zukunft ist auch geplant, dass ganz unten auf der Registerkarte die bevorstehenden Events zu sehen sind. Weitere Inhalte sind geplant.

Übrigens, wie die Regierungen und Behörden weitet derzeit auch Niantic die Maßnahmen bezüglich des Coronavirus aus. Schon letzte Woche gab es einige Geschenke und Features, die Spieler dazu anregen sollten, lieber drin zu spielen statt draußen. Viele bemängelten dabei, dass diese Maßnahmen zwar sehr nett seien, aber letztlich scheitere es in der Praxis an Pokébällen. Niantic reagiert und schenkt allen Spielern im Tausch gegen eine PokéMünze heute 100 Pokébälle.

