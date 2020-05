PlayStation 5: Keine Probleme wegen Coronavirus-Pandemie – Release ist „on track“

Während Nintendo mit der Nachproduktion und Auslieferung von Nintendo Switch weiterhin Probleme hat, auch ganz aktuellen Berichten zufolge, scheint das auf Sony und die Vorbereitungen auf die Veröffentlichung von PlayStation 5 nicht zuzutreffen.

Im heute veröffentlichten, aktuellen Geschäftsbericht heißt es, es gäbe derzeit „keine großen Probleme“ den Launch von PlayStation 5 betreffend. PlayStation 5 sei „on track for launch in this holiday season“, so Sony.

Herausforderungen ja, große Probleme nein

Zwar verzeichnete PlayStation 4 durchaus einige kleine Rückschläge in Sachen Produktion durch Probleme in den Lieferketten, aber die kurzfristige Nachfrage konnte mit Lagerbeständen trotzdem gestillt werden.

Was PlayStation 5 angeht, seien Faktoren wie die Arbeit im Home-Office und diverse Beschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie natürlich eine Herausforderung für Prozesse und Produktionslinien. Aber am Plan der Veröffentlichung in der Weihnachtssaison 2020 habe sich nichts geändert. Auch bei der Entwicklung von Spiele-Software von Sonys First-Party-Studios sowie Partnern seien keine größeren Probleme aufgetreten.

