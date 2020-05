New Super Lucky’s Tale erscheint bald auch für Xbox One und PS4

Vielen dürfte der charmante Fuchs Lucky bereits aus dem 3D-Adventure-Platformer Super Lucky’s Tale bekannt vorkommen, der erstmals am 7. November 2017 für PCs und Xbox One erschien. Später folgte die Neuauflage New Super Lucky’s Tale, allerdings bislang nur für Nintendo Switch.

Wie die Verantwortlichen aber nun bekannt gaben, wird der Titel ebenfalls für Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Auf dem offiziellen Twitter Account teilte man allerdings nur den vagen Veröffentlichungszeitraum „bald“ mit. Weitere Informationen werden wir wohl erst in den kommenden Wochen erwarten dürfen.

New Super Lucky’s Tale bald auch für PS4 und Xbox One

New Super Lucky’s Tale erzählt die Geschichte rund um den liebenswerten Fuchs Lucky, der sich auf einer Reise zu einem Helden entwickelt und die Welt rettet. Die Level wurden in der Neuauflage überarbeitet und neu designt, mit einer um 360° drehbaren Kamera und Verbesserungen in Bereichen wie Licht- und Schatteneffekten, Dialogen, Sound und vielem mehr.

