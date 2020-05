Neuer Story-Trailer zu The Last of Us Part II veröffentlicht

Nach der gestrigen Goldmeldung zu The Last of Us Part II haben Sony und Naughty Dog heute einen neuen Story-Trailer zum Spiel veröffentlicht. Das Video stellt Ellies Wunsch nach Vergeltung in den Fokus und thematisiert dabei auch die Folgen, die sie dafür in Kauf nimmt.

The Last of Us Part II von Naughty Dog setzt die Geschichte rund um Ellie fort, die sich fünf Jahre nach den Ereignissen des preisgekrönten ersten Teils auf einer gnadenlosen Vergeltungsmission befindet. Dabei muss sie sich den verheerenden körperlichen und emotionalen Auswirkungen ihrer Taten stellen.

The Last of Us Part II erscheint nach einer kurzfristigen neuerlichen Verschiebung nun am 19. Juni 2020. Ebenfalls angekündigt wurde erst gestern eine Limited Steelbook Edition, die ihr exklusiv bei Amazon* erstehen könnt. Es handelt sich hier um ein anderes Steelbook, als es in der Special Edition erhältlich* ist.

via Sony, Bildmaterial: The Last of Us Part II, Sony / Naughty Dog