Metal Max Xeno: Reborn verschiebt sich in Japan auf den 10. September

Kadokawa Games hat inzwischen den angekündigten Livestream zu Metal Max Xeno: Reborn abgehalten. Dabei hatte man leider schlechte Neuigkeiten, denn das Spiel muss in Japan vom 9. Juli auf den 10. September verschoben werden. Dies ist bereits die zweite Verschiebung.



Im Livestream zum 29. Geburtstag der Metal-Max-Reihe gab es dann aber doch noch erfreulichere Programmpunkte. So gab es viel Gameplay-Material zu sehen, welches ihr weiter unten findet.

Zusätzlich zeigte Kadokawa Games auch einige neue Artworks zu Metal Max Xeno: Reborn 2. Beide Spiele befinden sich für PlayStation 4 und Nintendo Switch in Entwicklung.

Artworks zu Metal Max Xeno: Reborn 2

Die Einöde namens Distokio

Das einstige Tokio, nun als die Einöde Distokio bekannt, ist ein gefährlicher Ort geworden. In der Nacht ist die Gefahr jedoch noch größer. Nur dank Scheinwerferlicht hat man zumindest eine begrenzte Sicht. Zufallskämpfe gibt es keine, die Monster bewegen sich frei in der Gegend. Dabei ist Vorsicht geboten, denn eine große Gruppe von Feinden kann schnell zu Problemen führen. Die Panzer können angepasst und die Charaktere mit Fähigkeitenbäumen entwickelt werden.

Metal Max Xeno: Reborn soll in Japan am 10. September 2020 für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht werden. Dabei handelt es sich um ein „komplettes Remake“ von Metal Max Xeno (PS4, PS Vita). Noch in diesem Jahr soll auch noch das Sequel Metal Max Xeno: Reborn 2 für dieselben Plattformen folgen. Noch ohne Plattformangabe und Releasezeitraum ist das dritte neue Metal-Max-Spiel Code Zero (Arbeitstitel).

Aufzeichnung des Livestreams (Gameplay von 1:44:14 bis 2:10:30)

via Gematsu, Bildmaterial: Metal Max Xeno: Reborn, Kadokawa Games / Cattle Call