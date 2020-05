Danganronpa: Trigger Happy Havoc ist ab sofort für Mobilgeräte erhältlich

Spike Chunsoft hat Danganronpa: Trigger Happy Havoc inzwischen bei Google Play für Android und im App Store für iOS veröffentlicht. Da man damit den 10. Geburtstag der Danganronpa-Reihe feiert, nennt man die Neuveröffentlichung „Anniversary Edition“.

Danganronpa 2: Goodbye Despair und Danganronpa V3: Killing Harmony sollen ebenfalls noch weltweit für Mobilgeräte veröffentlicht werden. Dabei sollen jeweils Änderungen am Benutzer-Interface unternommen und generell soll die Steuerung touch-freundlich gestaltet werden. Zusätzlich dazu soll es eine Event-, Illustrationen-, Stimmen- und Konzeptartwork-Galerie geben.

Geburtstags-Streams

Spike Chunsoft feiert das Jubiläum weiter mit einer Reihe von Geburtstags-Streams. Der zweite soll am 18. Juni um 14 Uhr MESZ ausgestrahlt werden. Dabei will man auf Erinnerungen an Danganronpa 1 und 2 zurückblicken.

Trailer zur mobilen Anniversary Edition

