Kingdom Hearts III: Zweiter Teil der Light-Novel führt im Juli die Geschichte weiter

Mit der Light-Novel zu Kingdom Hearts III haben Fans die Gelegenheit, noch tiefer in die Story von Kingdom Hearts III einzutauchen. Die Serie baut auf den Ereignissen des Videospiels auf und dank Yen Press gibt es eine englischsprachige Version. Der erste Band ist bereits seit Februar erhältlich, der zweite Band erscheint nun am 21. Juli 2020, wie man bekannt gab.

Geschrieben werden die Geschichten von Serienautor Tomoco Kanemaki, dazu gibt es Illustrationen von Manga-Künstler Shiro Amano. Auch Kingdom Hearts III: The Novel, Vol. 2: New Seven Hearts könnt ihr euch bequem bei Amazon bestellen. Begleitet Sora diesmal auf seiner Reise durch das magische Königreich Corona, zur angsteinflößenden Fabrik von Monstropolis und zu den bekannten Gesichtern aus dem Hundertmorgenwald. Welche neuen Freunde und Abenteuer erwarten ihn dort?

Habt ihr den ersten Teil schon gelesen?

via KHinsider, Bildmaterial: Kingdom Hearts III, Square Enix / Disney